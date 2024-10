Renovações, pré-temporada e reforços: o que Flamengo planeja para 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

As eleições no Flamengo vão fazer o planejamento para 2025 demorar um pouco mais para ser executado. Entre as prioridades do futebol para o ano que vem, além de novos nomes para comandar o dia a dia, o clube também terá renovações importantes, pré-temporada e contratações para debater antes do início da próxima temporada.

O que aconteceu

O comando do futebol vai mudar. Independentemente de quem vença a eleição, Marcos Braz está de saída do Flamengo. A situação de Bruno Spindel ainda é indefinida, mas ele fica se Dunshee for eleito. Mesmo assim, os candidatos já estão se movimentando para definir os nomes que serão indicados ao cargo da vice-presidência, mas ainda preferem não falar publicamente.

O nome de Filipe Luís também precisará ser validado por quem for eleito. Sendo confirmado, o treinador pode dar início ao planejamento da equipe para o ano que vem. Se for mantido, ele terá voz ativa para a montagem do elenco. A eleição acontece um dia após o fim do Campeonato Brasileiro.

Algumas renovações já estão em pauta, mas devem ficar para quem assumir o time em 2025. A principal delas é a de Gabigol, que voltou a ser pauta e já gera incômodo da oposição caso a atual gestão decida fazer ainda neste ano por causa dos altos valores envolvidos na reta final do mandato. O outro nome que tem vínculo apenas até dezembro é David Luiz. A situação dele será avaliada ao final da temporada.

Extensões e contratações também ficam pendentes. Erick Pulgar, por exemplo, tem contrato apenas até o fim de 2025 e a renovação travada até o momento. Importante no elenco e visado pelo mercado, o chileno é um nome na pauta do Flamengo para negociar. Cleiton, Varela, Matheus Cunha são outros do time principal nessa situação que podem renovar em breve. O Fla espera receber procuras novamente por nomes como Fabrício Bruno e Wesley, que ainda podem sair. Entre os emprestados, Pablo volta ao clube. Para o mercado, um volante estará em pauta novamente.

A pré-temporada é algo pendente, tanto pela eleição quanto pela mudança no comando. O Flamengo já tinha bem encaminhado um acordo para repetir a preparação nos Estados Unidos em 2025. A ideia é voltar ao país sempre que possível, ainda mais considerando o Mundial de Clubes no ano que vem.

A ida aos EUA dependia de alguns fatores ainda. O clube aguardava, por exemplo, a possibilidade de disputar o Mundial de 2024 caso fosse campeão da Libertadores. Como caiu na competição, a equipe já sabe quando entra de férias e pode se planejar neste sentido.

O que o Flamengo já sabe é que vai atuar na abertura do Campeonato Carioca 2025 na Arena da Floresta, no Acre. O acordo firmado entre Rodolfo Landim e o governo do estado deixou definido que o rubro-negro precisará ter o time principal. Ainda não está definido o calendário do Estadual. O de 2024 começou dia 17 de janeiro.