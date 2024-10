Zago vê Neymar desvalorizado no Brasil e diz: 'Parece que é um zé ninguém'

Ex-zagueiro da seleção brasileira, o técnico Antônio Carlos Zago defendeu Neymar e rebateu as críticas recebidas pelo camisa 10.

O que aconteceu

Zago vê a importância e figura de Neymar desvalorizadas no Brasil. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.

O técnico afirma que o craque do Al Hilal merece conquistar a Copa do Mundo de 2026, após sofrer com críticas nos últimos anos.

Eu espero que o Brasil possa conquistar o título. Eu acho que o Brasil merece, e o Neymar merece mais ainda, porque também é um cara que sofreu muito com as críticas aí nos últimos anos Zago, ao UOL.

Os caras matam ele. Parece que o Neymar é o Zé Ninguém. O Neymar, queira ou não queira, vamos colocar nos últimos dez anos, está sempre entre os três principais jogadores do mundo. Deu um azar danado de pegar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Um azar danado e uma sorte também, que depois ele chegou a jogar com o Messi. O Neymar teve várias contusões, em 2014, a contusão na Copa aqui no Brasil, depois passou por outras também. Na série da seleção argentina, você vê os caras falando do Neymar, todo mundo idolatra o Neymar. E aí, aqui no Brasil, a gente arrebenta o cara

