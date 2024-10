Volta Redonda x Athletic Club: prováveis escalações e onde assistir à Série C do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado, o Volta Redonda recebe o Athletic Club, no estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio de Janeiro. O jogo é válido pela grande final da Série C do Campeonato Brasileiro e começa às 17h30 (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pelo DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol + e TV Zapping.

FINAL

O duelo deste sábado é o jogo de ida da grande final da Série C. A partida de volta será no dia 19 de outubro, sábado, às 17h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei-MG. Ambas as equipes já estão garantidas na segunda divisão em 2025.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Gabriel Bahia e Sanchez; Bruno Barra, Henrique Silva (PK) e Robinho; Douglas Skilo, Bruno Santos e MV.



Treinador: Rogério Corrêa.

Athletic Club: Jefferson; Ynaiã, Edson, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Denilson e Paul Villero.



Treinador: Roger Silva.

ARBITRAGEM

O árbitro principal da partida será Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE). Os assistentes serão Daniel Vidal Pimentel (SE) e Rener Santos de Carvalho (AC). O comando do VAR será responsabilidade de Adriano de Assis Miranda (SP).