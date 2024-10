Diego Pituca recebe homenagem com placa e camisa por atingir marca de 200 jogos pelo Santos

O volante Diego Pituca recebeu homenagem do Santos, na tarde deste sábado, antes do jogo contra o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte, em Santos (SP). O capitão do Peixe completou 200 jogos pelo Peixe na última rodada e recebeu uma placa das mãos de seus familiares.

Homenagem aos 2??0??0?? jogos completados com o #MantoSagrado. Valeu, Pituca! ???? pic.twitter.com/H7W9CEUobN ? Santos FC (@SantosFC) October 12, 2024

Diego Pituca está em sua segunda passagem pelo Peixe. O atleta chegou ao Santos em 2017 e teve a primeira oportunidade na equipe profissional em 2018. Em pouco tempo, Pituca se firmou e conquistou os torcedores santistas. Ele deixou o clube em janeiro de 2021 para atuar pelo Kashima Antlers, do Japão, onde permaneceu até dezembro de 2023.

Nesta temporada, Pituca tem sido um dos principais jogadores do Peixe, sendo titular e carregando a braçadeira de capitão da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. Em 2024, ele atuou em 45 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.

O Santos busca reassumir a liderança da Série B. A equipe santista começou a rodada em segundo lugar, com 53 pontos, apenas um a menos que o Novorizontino.