São Paulo analisa contraproposta para renovar com promessa; Bayern monitora

O São Paulo tem uma contraproposta em mãos para renovar o contrato do jovem Henrique Carmo, de 17 anos, e está analisando.

O que aconteceu

O Tricolor enviou uma proposta de renovação ao atleta, que fez uma contraproposta. Agora, cabe ao São Paulo aceitar ou abrir uma nova rodada de negociações.

As conversas se intensificaram em agosto com reuniões entre o estafe do atleta e a diretoria do clube. A primeira proposta oficial do Tricolor, porém, só seria feita nos meses seguintes.

Henrique tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do clube a partir da metade do ano que vem.

Há otimismo pela renovação, mas se as negociações invadirem o último ano de contrato a questão pode se complicar. Os valores ficam cada vez mais inflacionados diante do interesse europeu, sobretudo do Bayern de Munique, que monitora o atleta há dois anos.