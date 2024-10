Ritual, transplante capilar e mais: relembre curiosidades de Rafael Nadal

Um dos maiores ídolos da história do tênis, o espanhol Rafael Nadal, 38, anunciou sua aposentadoria.

Em carreira vitoriosa nos últimos 20 anos, Nadal se transformou de jovem à lenda aos olhos do público. Veja abaixo imagens que mostram a trajetória de Nadal e o amadurecimento do atleta.

Rafael Nadal ao longo da carreira

Nadal despontou no esporte na adolescência. O pequeno Rafael Nadal de quatro anos começou a jogar tênis com o incentivo do tio, Toni. Antes dos 20 anos, o espanhol já atraía o olhar dos amantes da modalidade. Em 2004, o tenista ganhou o primeiro troféu profissional da carreira.

Rafael Nadal na adolescência Imagem: Reprodução/Instagram/@rafanadal9_seven, Reprodução/Sports Illustrated e Reprodução/Tennis.com

Atualmente na 158ª posição do ranking, Nadal liderou a lista por 209 semanas. Durante o auge da carreira, Nadal quebrou recordes, especialmente no saibro, modalidade em que manteve hegemonia.

À esquerda, Rafael Nadal em 2005, no torneio francês de Roland Garros. Com 20 anos de carreira, o espanhol compartilhou sua evolução com os fãs Imagem: Divulgação/Roland Garros e Reprodução/Instagram/@rafaelnadal

Mais títulos, menos cabelo. Conhecido pelas longas madeixas que ficam presas a sua bandana, Nadal perdeu parte do cabelo e chegou a realizar um transplante capilar na Espanha.

Rafael Nadal passou por transplante capilar em 2016 Imagem: Reprodução/Instagram/@rafaelnadal

Nadal é famoso pelas "manias" para manter concentração durante o jogo. O ritual do espanhol é seguido à risca a cada saque, quando Nadal arruma a cueca, as mangas da camiseta, passa a mão nas orelhas e no nariz e, por fim, limpa a mão na bermuda. A mania do tenista viralizou diversas vezes por seguir um padrão; até a ordem das mangas e das orelhas, por exemplo, é a mesma: o lado esquerdo antes. Além do ritual no saque, as meias de Nadal estão sempre na mesma altura e suas garrafas ficam milimetricamente alinhadas.

Jogadas com a canhota fizeram história. Com força e precisão, o tenista buscava jogadas incríveis, muitas vezes dificultando a recepção do adversário por serem realizadas com a mão esquerda. A canhota, no entanto, fica dentro das quadras: para dar seus autógrafos, Nadal escreve com a mão direita.

Rafael Nadal no ATP 500 de Barcelona de 2024. Jogador tem força impressionante com a canhota Imagem: Getty Images

O que aconteceu

Tenista anunciou que irá se aposentar do tênis profissional. Em sua publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (10), Nadal revelou que vinha tendo dificuldades para manter o alto desempenho no esporte. "A realidade é que foram anos difíceis, especialmente esses dois últimos. Acho que não consegui jogar sem limitações", disse. "É uma decisão que obviamente é difícil, que demorei um pouco para tomar. Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim, e acho que é o momento certo para colocar um ponto final no que tem sido uma carreira longa e mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar", completou.

Tenista sofre com síndrome desde os 18 anos. O espanhol tem osteonecrose do osso navicular, localizado na parte de trás do pé e que, por ter uma carga e estresse significativos, pode sofrer mais facilmente com fraturas. Ao perder a vasculização adequada, o local pode necrosar. A condição também é conhecida como síndrome de Müller-Weiss —uma doença degenerativa "crônica e incurável", explicou Nadal em 2022, antes de conquistar seu 14º e último título em Roland Garros. Por conta das dores, Nadal precisou descartar e até mesmo abandonar campeonatos, o que o fez despencar no ranking de melhores tenistas do mundo.

Está sendo muito difícil para mim esportivamente falando. Infelizmente, os comunico que não vou jogar em Monte Carlo. Simplesmente meu corpo não me deixa. E, mesmo que eu esteja trabalhando e me esforçando ao máximo a cada dia com a ilusão de poder competir em torneios que foram muito importantes para mim, a realidade é que hoje não pude. Vocês não imaginam a dificuldade que é, para mim, não ter a oportunidade de poder jogar esses eventos mais uma vez. Não me resta mais nada além de aceitar a situação e tentar olhar para o futuro, mantendo a ilusão e a vontade e ter a oportunidade de que as coisas melhorem Rafael Nadal, ao anunciar, em abril, que não iria participar do torneio em Monte Carlo

Carreira de sucesso e milionária. Nadal se despede do tênis com 92 títulos ATP conquistados em 22 anos de carreira, e foi o primeiro tenista a conquistar a marca de 22 títulos de Grand Slams, tendo sido ultrapassado em 2023 pelo sérvio Novak Djokovic. Em 2008, Nadal venceu as olimpíadas na modalidade simples e, em 2016, ganhou a medalha de ouro em dupla. Ao todo, o tenista registrou 1080 vitórias e 227 derrotas, e ganhou cerca de R$ 752 milhões em prêmios, somando bônus em simples e duplas.

Rafael Nadal com o troféu de Roland Garros em 2008 Imagem: Getty Images

'Rei de Paris', Nadal participou do revezamento da tocha olímpica nos Jogos Olímpicos deste ano. O espanhol é o maior vencedor em Roland Garros, campeonato disputado nas quadras de saibro da capital francesa, com 14 títulos.

Nadal com a tocha na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 Imagem: Getty Images

Aos 38 anos, Nadal fará sua última participação em torneios profissionais em novembro. Entre os dias 19 e 24 do próximo mês, o espanhol entrará em quadra pela Davis Cup Finals, representando seu país. Em 2004, Nadal foi campeão do torneio com apenas 18 anos.

Nadal é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, dois anos depois do suíço Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa, atualmente em quarto lugar no ranking da ATP.

Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic: do trio de tenistas, somente Djokovic continuará na carreira profissional Imagem: Getty Images

*Com informações da RFI.