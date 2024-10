Corinthians: Diego Palacios evolui em recuperação e treina com bola

O lateral-esquerdo Diego Palacios progrediu em seu processo de reabilitação, após quase nove meses sem atuar pelo Corinthians.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (11), o lateral participou de atividade no campo com a equipe de fisioterapia e treinou com bola. O progresso anima a comissão técnica, que tem poucas opções na posição.

Em junho, Palacios passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão crônica de cartilagem. O jogador teve sua situação agravada por um trauma sofrido durante um treino naquele mesmo mês.

O último jogo em que o lateral-esquerdo entrou em campo foi no dia 27 de janeiro, contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Desde então, ele teve recaídas do problema crônico, se recuperou e chegou a ser relacionado para uma partida em 11 de junho, diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, só ficou no banco de reservas. Dias depois, se lesionou novamente.

Foco da Data Fifa

Após o trabalho de aquecimento, o elenco fez o primeiro treino tático desde que retornou dos três dias de folga. O técnico Ramón Díaz dividiu o elenco em dois grupos separando os setores de defesa e ataque.

Diego Pereira, preparador físico do time, explicou como foram os primeiros dias de treinamento durante a Data Fifa. A comissão tem se esfroçado para manter a intensidade física dos jogadores no período de pausa.