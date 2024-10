Seleção Brasileira desembarca em Santiago para confronto diante do Chile pelas Eliminatórias

Na noite desta quarta-feira, a delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Santiago, onde enfrenta o Chile, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O elenco brasileiro chegou ao hotel na capital chilena às 20h30 (de Brasília) e foi recebido por torcedores.

O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago. Já na próxima terça o adversário da vez será o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

A Seleção chega para esse jogo extremamente pressionada. O time é o atual quinto colocado das Eliminatórias, com dez pontos, somente um a mais que a Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Essa data Fifa, aliás, colocará à prova o real nível do time do Brasil. Além de enfrentar o Chile, vice-lanterna das Eliminatórias, a Seleção terá na próxima terça-feira o Peru, último colocado, no Mané Garrincha, em Brasília. Portanto, somar seis pontos nessas duas rodadas é quase que uma obrigação na visão de boa parte dos torcedores.

A escalação da Seleção Brasileira para enfrentar os chilenos deverá ser formada por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Raphinha; Rodrygo, Savinho e Igor Jesus.