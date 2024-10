Fanzone do GP São Paulo estreia com show de Alok e atrações para o público

Inédita no Brasil, a Fanzone do GP São Paulo de F1, instalada no kartódromo Ayrton Senna, no autódromo de Interlagos, terá em seu ano de estreia um show do produtor musical Alok. A apresentação, com grandes sucessos do DJ, acontece no dia 2 de novembro, sábado, às 17 horas (de Brasília).

"Estou animado em ser convidado a inaugurar este espaço que vai proporcionar uma experiência que conecta velocidade e música. Será a primeira vez que o GP São Paulo terá um evento como a Fanzone, levando entretenimento aos apaixonados por automobilismo. Tenho preparado um set especial e com uma surpresa que em breve vocês vão saber", afirmou Alok.

A Fanzone terá uma programação intensa durante todo o evento, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de novembro. Nesses três dias, o público presente no local poderá acompanhar talks com pilotos e chefes de equipe, shows, simuladores de Fórmula 1, brinquedos e muitas ativações. As atividades da pista, incluindo treinos, sprint e a corrida, poderão ser acompanhadas por meio de telões de alta definição instalados na área. O espaço contará com pontos de venda de alimentos e bebidas e lojas de produtos licenciados.

No primeiro dia de atividades no autódromo de Interlagos, o público que estiver na Fanzone poderá conferir o show de Jorge Aragão. Aos 75 anos, ele apresentará ao público grandes sucessos de sua carreira, desde os tempos em que integrava o grupo Fundo de Quintal, até os dias atuais, celebrando parcerias com nomes como Elza Soares, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Para encerrar o domingo, dia final do GP, o palco da Fanzone terá o grupo carioca SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes). Fundado em 2015, o SIBC é marcado por suas apresentações com muito samba, arte e cultura. Para esse show especial, o grupo será acompanhado pelo músico, cantor e ator Sérgio Loroza.

Em seu primeiro ano no GP São Paulo, a Fanzone, espaço de convivência e entretenimento, já faz sucesso em outras cidades do mundo que também recebem a Fórmula 1, como Monza e Barcelona. A venda de ingressos exclusivas para a área já começou pela Eventim, tiqueteira oficial do GP São Paulo, no site eventim.com.br/f1saopaulo. O valor é de R$ 580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290.

Mais sobre a Fanzone

A Fanzone, pensada para o fã do automobilismo, coloca o GP de São Paulo em igualdade com espaços semelhantes em vários GPs do calendário, como Zandvoort, Monza, Barcelona, entre outros. Nas manhãs de sexta (01) e sábado (o2) haverá o Driver's Engagement, quando pilotos do grid atual da Fórmula 1 farão aparição na área para entrevista ao vivo. Nas partes da tarde, o público poderá acompanhar, encontros e talks com pilotos e chefes de equipe, intermediados por um mestre de cerimônias. Os bate-papos incluem, também, conversas com personalidades do automobilismo como jornalistas especializados e conhecidos influenciadores do esporte a motor.

Haverá, ainda, espaço para fotos com capacetes gigantes e simuladores como o Pit Stop Challenge, com o qual é possível sentir a dificuldade de realizar a troca de pneus em poucos segundos, como em uma parada nos boxes. Entre as interatividades também está uma grande tela em que aparecem os pilotos da Fórmula 1 para o público tirar fotos ao lado e registrar em suas redes sociais.

Carros históricos em exibição

O público também poderá desfrutar de uma exposição exclusiva de carros históricos, que ficará em exibição de sexta (01) a domingo (03). São ao todo 30 veículos, que farão uma volta no autódromo antes de serem apresentados e depois exibidos no espaço. Entre os destaques está o Cord, Ano 1936, Modelo 810 Cabriolet, considerado futurista para sua época.

A Fanzone abrirá ao público todos os dias de evento, às 8 horas (de Brasília), com encerramento previsto para às 20h (exceto no domingo (03) que tem encerramento previsto para às 18h). Para mais informações sobre a área acesse: grandepremiosp.f1saopaulo.com.br/fanzone.

Além dos compradores de ingressos para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto, do autódromo de Interlagos, também terão acesso à área, respeitando-se a capacidade máxima do espaço. A prioridade será de quem possui o ingresso exclusivo da Fanzone.