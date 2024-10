Corinthians ganha do Libertad e garante classificação às quartas da Libertadores feminina

A equipe feminina do Corinthians está classificada para as quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time ganhou do Libertad no Estádio Arsenio Erico, por 3 a 1, e garantiu vaga na próxima edição do torneio.

As Brabas saíram em vantagem logo no início da partida. Aos dez minutos, após um bonito passe de calcanhar de Vic Albuquerque, Ju Ferreira mandou para o fundo das redes.

O Timão, contudo, levou o empate no segundo tempo. Aos 11 minutos, Ramona Martínez deixou tudo igual. A equipe comandada por Lucas Piccinato anotou o segundo aos 28 minutos da etapa final, com gol de Jaque Ribeiro. E aos 37 minutos foi a vez de Gabi Zanotti confirmar o triunfo alvinegro.

Com o resultado, o Corinthians assegura a classificação às quartas de final da Libertadores. E na primeira posição do Grupo A. A equipe somou sete pontos nesta primeira fase, assim como o Boca Juniors, segundo colocado. Contudo, o time argentino perde no quesito saldo de gols.

Em busca do quinto título da Libertadores, o Timão encara na próxima fase o segundo colocado do Grupo B, que não foi definido ainda. Ainda nesta quarta-feira, Santos e Olimpia definirão o adversário do Corinthians na fase seguinte, que será disputada em jogo único, já neste sábado.