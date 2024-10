Schmidt defende trabalho de Carille no Santos após derrota: "Todos estão no mesmo barco"

O Santos perdeu por 3 a 1 para o Goiás, na última segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time desperdiçou a chance de pular para a liderança do torneio. O experiente João Schmidt falou sobre a fase do Peixe.

O volante defendeu o trabalho do técnico Fábio Carille, que vem sendo alvo de críticas, e destacou que os resultados estão saindo.

"É um grupo. Todo mundo está no mesmo barco. Claro que todo mundo quer que a gente ganhe de goleada sempre. O Santos exige isso. Mas sabemos que não é um campeonato fácil. Não é fácil jogar uma Série B. Os resultados vieram até agora. Fomos até a final do Paulista e brigando lá em cima na tabela da Série B. Claro que queremos mais, exigimos mais, mas os resultados estão vindo", disse.

Por fim, Schmidt ainda aproveitou para fazer uma análise do revés na Serrinha, em Goiânia.

"Faltou um pouco de tudo. A gente fez uma partida muito abaixo, tanto individualmente quanto coletivamente. Demoramos para entrar na partida. Depois conseguimos fazer um gol. Quando estávamos um pouco melhor, sofremos o terceiro. É levantar a cabeça. Tem muitos jogos ainda. São oito jogos e oito finais", finalizou.

O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará à disposição diante do Mirassol, no próximo sábado. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B.

O Alvinegro Praiano está na segunda colocação, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.