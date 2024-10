Messi e Neymar publicam homenagens a Iniesta após aposentadoria do espanhol: "Prazer jogar contigo"

Na última segunda-feira, o histórico meio-campista Andrés Iniesta anunciou sua aposentadoria do futebol. Ídolo do Barcelona e da seleção da Espanha, o jogador optou por encerrar a carreira aos 40 anos de idade.

Já nesta terça-feira, Iniesta recebeu homenagens dos mais diversos atletas do mundo do futebol. Ex-companheiros do meia no clube catalão, Lionel Messi e o brasileiro Neymar também não deixaram de publicar mensagens para o espanhol.

Messi foi o primeiro a postar uma pequena homenagem em seu story do Instagram. O argentino afirmou que Iniesta foi um de seus companheiros com "mais magia" e que desfrutou muito quando esteve jogando ao lado do meia.

"Um dos companheiros com mais magia e um dos que mais desfrutei de jogar junto. Iniesta, o futebol sentirá sua falta, e todos nós também!! Te desejo todo o melhor sempre, você é um fenômeno", escreveu o atual camisa 10 do Inter Miami.

Messi publicou homenagem para Iniesta após o meia anunciar aposentadoria do futebol (Foto: Reprodução/Instagram @leomessi)

Já Neymar também não deixou a aposentadoria de Iniesta passar em branco. O brasileiro, que dividiu vestiário com o espanhol de 2013 a 2017, fez uma publicação em sua página principal do Instagram e disse que foi um prazer atuar ao lado do meia.

"O melhor meio-campista, com quem pude compartilhar momentos incríveis... Foi um prazer jogar contigo, tivemos dias de muitas alegrias!! Amigo, te desejo o melhor para o que vem por aí. LENDA", escreveu Neymar.

Outros ex-companheiros de equipe e seleção de Iniesta, como Ronaldinho Gaúcho, David Villa, Pedro Rodríguez, Fernando Torres, Carles Puyol e Sergio Ramos também postaram homenagens ao espanhol.

Iniesta foi revelado nas categorias de base do Barcelona e conquistou 32 títulos com a camisa do time catalão, entre eles quatro Ligas dos Campeões, nove La Ligas, seis Copas do Rei e três Mundiais de Clubes. Ainda marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências.

Além do sucesso pela equipe da Catalunha, o meio-campista ergueu três títulos com a Espanha. Foi bicampeão da Eurocopa (2008 e 2012) e peça importante na inédita conquista da Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul. Inclusive, o meia marcou o gol do título na decisão diante da Holanda.