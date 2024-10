Espanha convoca Sergio Gómez para o lugar de Nico Williams

Nesta terça-feira, a Espanha anunciou a convocação de Sergio Gómez no lugar de Nico Williams. O atacante do Athletic Bilbao não estará à disposição para os jogos da terceira e quarta rodadas da Liga das Nações por desconfortos físicos.

A escolha foi tomada após conversas com os médicos do clube e da seleção espanhola. O jogador, inclusive, foi desfalque na derrota contra o Girona, por 2 a 1, no último domingo, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Montilivi.

Atualmente, Nico Williams é considerado peça fundamental da Espanha. No título da última Eurocopa, por exemplo, o ponta acumulou dois gols e uma assistência, em seis jogos.

Já Sergio Gómez teve o começo de temporada premiado com a sua primeira convocação para representar o seu país. Pela Real Sociedad, o atacante, de 24 anos, disputou dez embates, com três assistências.

Nesta janela da Liga das Nações, a Espanha enfrentará a Dinamarca, às 15h45 (de Brasília) desse sábado, no Estádio Nueva Condomina, e a Sérvia, no mesmo horário, no próximo dia 15, no Estádio Nuevo Arcángel. Com quatro pontos, os comandados de Luis de la Fuente se encontram na segunda posição do Grupo D, atrás dos dinamarqueses (6), mas à frente dos sérvios (1) e da Suíça (0).