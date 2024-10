Cruzeiro confirma lesão em quadril de Matheus Henrique após exames

Nesta terça-feira, durante a pausa para a data Fifa, o Cruzeiro informou a lesão do volante Matheus Henrique. Após realização de exames, foi constatado no jogador um problema no músculo do quadril.

O Cruzeiro, diante da situação, fará um tratamento conservador, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica. O início será imediato no departamento de saúde e performance do clube. Com isso, a tendência é de que Matheus Henrique perca alguns dos próximos compromissos do clube de Belo Horizonte, como, por exemplo, os confrontos decisivos diante do Lanús, nos dias 23 e 30 de outubro, pela semifinal na Copa Sul-Americana.

Sem Matheus Henrique, o Cruzeiro tem como opções para o setor: Walace, Lucas Silva e Ramiro.

"O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão em músculo no quadril. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato, no departamento de saúde e performance do clube", escreveu o clube em suas redes sociais.

Matheus Henrique, desde que chegou ao Cruzeiro, participou de 17 partidas. No período, marcou três gols e não distribuiu nenhuma assistência.

Ainda vivo na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro aparece na oitava colocação do Brasileirão com 43 unidades. A próxima partida do Cabuloso acontece apenas no dia 18 de outubro, quando enfrenta o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no Mineirã, pela 30ª rodada da competição nacional.