Com nove desfalques, Atlético-MG encerra preparação para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, o Atlético-MG se apresentou na Cidade do Galo e fez seu último treino com foco no embate diante do Grêmio, válido pela sexta rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador Gabriel Milito não poderá contar com nove atletas.

Dentre os nove atletas que não estarão à disposição, três foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. São eles: o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meio-campista Alan Franco (Equador) e o atacante Eduardo Vargas (Chile).

O meio-campista Matías Zaracho, que se recupera de cirurgia de hérnia do esporte, realizou corridas no gramado. Em transição após lesão na coxa esquerda, o atacante Alisson realizou trabalhos físicos. Já o lateral esquerdo Guilherme Arana, também com contusão na coxa esquerda, Bernard e Cadu, ambos no joelho direito, fizeram fisioterapia.

O goleiro Everson, por sua vez, cumpre suspensão após receber cartão vermelho no último sábado, contra o Vitória. O resto do elenco realizou trabalho técnico e tático. Através de imagens disponibilizadas por meio das redes sociais, os jogadores são vistos em atividades com bola.

Em busca de diminuir sua diferença de pontos para o G6 do Brasileirão, atualmente em nove somados, e voltar a vencer na competição após dois jogos, o Atlético-MG recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.