Carille será demitido do Santos? Veja o que dizem após 'crise' na Série B

O Santos perdeu do Goiás, fora de casa, pela Série B, e viu crescer na torcida a insatisfação com o trabalho de Fábio Carille. No entanto, o treinador deve permanecer no cargo até o final da temporada, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, não pensa na demissão de Carille. O Santos é vice-líder da Série B.

Eu acho que o Santos vai subir, mas vai ser com dificuldade. O Marcelo Teixeira não pretende demitir o Fábio Carille. Isso está muito claro. Ele pretende terminar a temporada com o Fábio Carille. A questão é que a torcida tem pegado muito no pé e a entrevista do Carille ontem não foi a mais polida, quando ele fala que o pé da rua ele não vê no estádio. Que as pessoas são muito carinhosas no dia a dia e que o estádio está mais complicado, que as redes sociais estão mais complicadas. Mas o Carile não deve ser demitido, eu vou colocar no condicional porque a gente pode ter uma surpresinha, afinal de contas, trata-se de futebol brasileiro. Paulo Vinícius Coelho

O colunista André Hernan destacou que Carille tem a confiança de Marcelo Teixeira. Por outro lado, há uma escalada no tom da cobrança da torcida.

O Carille sabe que o time precisa de ajustes, que precisa melhorar, e sente o respaldo do Marcelo Teixeira. Boa parte da torcida não acredita mais no trabalho. O Carille ainda acredita no trabalho e que o time vai subir. O Carille não vai abandonar o trabalho, vai seguir e tem o respaldo do Marcelo Teixeira. 2025 é outra situação, é uma incógnita muito grande. Mas até o final do ano a tendência é o Carille seguir com o respaldo do Marcelo Teixeira. André Hernan

