Botafogo e Flamengo são os times brasileiros com mais convocados nesta data Fifa; confira

A data Fifa de outubro teve seu pontapé inicial na última segunda-feira. Os jogadores convocados que atuam em solo brasileiro começaram a se apresentar em suas respectivas seleções. Botafogo e Flamengo foram os times com mais atletas chamados, com sete cada.

Sete jogadores do Botafogo foram chamados: Gatito Fernández (Paraguai), Bastos (Angola), Thiago Almada (Argentina), Jefferson Savarino (Venezuela), além de Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles (Seleção Brasileira).

Já o Flamengo também teve sete atletas chamados para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. São eles: Varela, De La Cruz e Arrascaeta (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador); Pulgar (Chile); Fabrício Bruno e Gerson (Brasil).

Os dois clubes, inclusive, também estão entre os times que mais cederam jogadores para a Seleção Brasileira. O Botafogo é o líder de tal ranking, com três convocações, enquanto o Flamengo, com duas, aparece ao lado de Real Madrid, Manchester City, Arsenal e PSG.

Entre os times do Rio, Fluminense e Vasco aparecem entre as equipes com menos convocados para essa data Fifa. O Tricolor carioca teve apenas dois atletas chamados (Bernal, do Uruguai, e Jhon Arias, da Colômbia), enquanto o Vasco cedeu apenas um jogador de seu plantel (o uruguaio Puma Rodríguez).

Os grandes paulistas da Série A, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras, tiveram três convocados cada. Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e José Martínez (Venezuela) representam o Timão. Já Weverton (Brasil), Gómez (Paraguai) e Ríos (Colômbia) são do Verdão, enquanto Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Jamal Lewis (Irlanda do Norte) foram chamados do lado tricolor.

Dos 20 times que disputam o Brasileirão, apenas seis não tiveram convocados nessa data Fifa: Cruzeiro, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Criciúma, Juventude e Vitória.

A data Fifa deste mês de outubro se encerrará no dia 15 de outubro. Atual quinto colocado nas Eliminatórias, o Brasil terá dois jogos: o primeiro contra o Chile, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), fora de casa. Já o segundo é contra o Peru, no Mané Garrincha, na próxima terça-feira (15), às 21h45.