Biel projeta retorno após lesão e foca na reta final do Bahia pelo Brasileirão

Após dois meses, o atacante Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, está de volta ao Bahia. Recuperado de um problema nas costas, o atacante projetou a volta aos gramados.

"Eu acho que eu posso agregar com a minha alegria de incentivar as pessoas, de estar sempre feliz nos treinamentos. Vou agregar com o meu futebol, vou dar a minha vida, correr bastante como eu sempre fiz e espero voltar da melhor forma possível para ajudar o Bahia a chegar no topo", disse em entrevista coletiva.

A última vez do atacante em campo foi no dia 11 de agosto, no triunfo diante do Vitória, por 2 a 0, pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Por conta da contusão, o jogador perdeu nove jogos.

Com o reforço de Biel, o Bahia espera retomar a boa fase no Campeonato Brasileiro. Em 42 jogos, ele ajudou com cinco gols e dez assistências.

"Para retomar, a gente precisa da confiança. Acho que essa data Fifa vai ajudar para a gente descansar, voltar melhor, trabalhar nossa parte mental para que a gente possa voltar bem, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. São 9 jogos, nove partidas difíceis, mas agora vamos trabalhar para que a gente possa voltar bem e ficar esses novos jogos na parte de cima da tabela", finalizou.

Com 45 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão. A equipe, então, mira uma vaga para a Libertadores nesta reta final, sendo que o primeiro time na zona de classificação é o Internacional, com 46 unidades e um jogo a cumprir.

Após a data Fifa, o Tricolor de Aço volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 18, no Mineirão.