Presidente da Federação Francesa justifica ausência de Mbappé na convocação; saiba o motivo

O atacante Kylian Mbappé ficou de fora da convocação da França para os jogos da Data Fifa de outubro, pela Liga das Nações, por conta de problemas físicos. Apesar disso, o jogador já voltou a atuar pelo Real Madrid. Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa, explicou a ausência do atleta entre os selecionados.

Segundo o dirigente, houve uma conversa entre a federação francesa e o clube merengue sobre Mbappé.

"Não há nada acima da seleção francesa e das seleções nacionais. O Didier (Deschamps) havia falado diretamente com ele e com a equipe médica do Real Madrid e decidiu não o convocar, o que não põe em questão o apego do Kylian à seleção francesa", disse em entrevista ao Franceinfo.

No dia 24 de setembro, o camisa 9 sentiu uma lesão na coxa durante o duelo com o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Por conta disso, não disputou o clássico contra o Atlético de Madrid, no último dia 29.

Porém, Kylian já havia retornado aos gramados pela Liga dos Campeões, quando saiu do banco na partida contra o Lille, na última quarta. No sábado (5), foi um dos titulares do Real Madrid na vitória sobre o Villarreal.

Philippe Diallo atribui a ausência do atacante à quantidade excessiva de jogos do futebol europeu.

"A pergunta que devemos fazer aqui é que, com um calendário insano, com múltiplas competições, os melhores jogadores do mundo estão a um ritmo de 65 jogos por temporada. Estamos a chegar a um teto máximo em que é necessário que os clubes, seleções e entidades se sentem ao redor da mesa com o objetivo de preservar as seleções e encontrar o equilíbrio", afirmou.

Sem Kylian Mbappé, a Seleção Francesa irá enfrentar Israel, na próxima quinta-feira, em Budapeste, e a Bélgica, no dia 14 de outubro, em Bruxelas. Ambos os confrontos são válidos pela Liga das Nações.