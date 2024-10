Morre Johan Neeskens, lenda do Carrossel Holandês, aos 73 anos

Do UOL, em São Paulo

O ex-meia Johan Neeskens, um dos principais jogadores da história da seleção holandesa, morreu no último domingo (6) aos 73 anos.

O que aconteceu

A Federação Holandesa lamentou a morte do ídolo nacional. Ele era um embaixador da entidade e estava na Argélia em um projeto social. A causa da morte não foi divulgada.

Neeskens era um dos pilares do Carrossel Holandês das Copas de 1974 e 1978 junto de Cruyff. Ele converteu o pênalti na final da Copa de 74, contra a Alemanha, mas a Laranja Mecânica terminou com o vice-campeonato, assim como na edição seguinte, para a Argentina.

Ele foi multicampeão por Ajax e Barcelona. Ele também atuou pelo New York Cosmos, dos EUA, e encerrou a carreira no futebol suíço, em 1991. Foi treinador depois de pendurar as chuteiras.