Hernan: Corinthians vê melhora e pressiona; demissão de Ramón é improvável

O Corinthians vive um sentimento duplo: a avaliação é que o time melhorou e ganhou confiança, mas a pressão interna por resultados só aumenta. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a cobrança da diretoria do Corinthians sobre a comissão técnica é para vencer no Brasileirão. No Parque São Jorge, o entendimento é que o time tem mostrado a confiança das copas no Brasileirão, mas não há mais margem de erro. Apesar da pressão, a demissão de Ramón Díaz é improvável, por ora.

O objetivo do Corinthians é o Brasileirão. Na análise do Corinthians, e aí eu estou falando da diretoria, o Corinthians hoje subiu uma prateleira na questão da confiança. O time das copas, da confiança das copas, está dando mostras de que está entrando em campo no Brasileiro. Só que o resultado não está vindo. E não ter vindo resultado no sábado, tem uma questão ali da comissão técnica. Obviamente, trocar de treinador agora não compensa, pelo menos na análise de hoje. É a famosa pergunta: vai colocar quem agora? Há uma análise jogo a jogo, há uma pressão em cima de todos da comissão técnica e uma cobrança de melhora, que agora precisa vencer.

O Corinthians está jogando bem. Na análise do Ramón Diaz, mesmo o Corinthians não conseguindo os resultados, ele entende que o Corinthians vem numa evolução. O que se ouve na cúpula? Confiança das copas no Brasileirão, é um ajuste ou outro para o time engrenar, o problema é que o tempo está ficando curto. E aí a direção está começando a pressionar para tudo quanto é lado. Precisa vencer, precisa vencer. A cobrança está sendo alta dentro do CT hoje. Essa semana de Data Fifa vai ter uma cobrança no seguinte sentido: o time precisa não só jogar bem, mas principalmente vencer os jogos e não chegar no clássico contra o Palmeiras desesperado pelo resultado. Mudança de técnico nesse momento me parece totalmente improvável, na análise da cúpula do Corinthians. André Hernan

