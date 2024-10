Ex-United lança 'LinkedIn do futebol' para atletas, agentes e treinadores

Patrice Evra, ex-Manchester United, Juventus e outros grandes clubes, anunciou na última semana a criação de um aplicativo que promete ser o novo "LinkedIn do futebol".

O que aconteceu

Ex-lateral anunciou através do seu Instagram a criação do aplicativo Player. Nele, jogadores em evolução podem publicar seus vídeos e estatísticas para que agentes, olheiros e outros profissionais do esporte os observem e ofereçam contratos.

Aplicativo foi produzido por Patrice Evra, ao lado do empreendedor de tecnologia, Tommy Fish. Apesar de ainda estar em versão Beta, o Player já fez parceria com o West Ham, da Inglaterra, e rendeu contrato a atletas durante partida de exibição.

Player já recebeu investimento de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,55 milhões, aproximadamente). "Quando eu estava no Man United, adoraria uma plataforma para meu perfil de futebol para compartilhar minhas memórias e conquistas com minha comunidade. Agora, os jogadores podem fazer cada partida valer a pena em um só lugar", disse Evra, relatou matéria publicada pela revista Forbes.

"Queremos fazer a nossa parte com o Player para ajudar a impulsionar o futebol feminino", disse Tommy, em seu LinkedIn, sobre o aplicativo ser voltado também para a modalidade feminina. "Queremos dar às mulheres a visibilidade e o reconhecimento que elas merecem. Somos aliados do jogo feminino".