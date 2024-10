Futsal cumpre critérios, mas ainda não é esporte olímpico. Por quê?

Brasil e Argentina medem forças neste domingo (6), às 12h (de Brasília), pela final da Copa do Mundo de futsal. Enquanto isso, a Fifa tenta, em movimento inédito, incluir a modalidade — juntamente com o futebol de areia — na lista de esportes olímpicos. E o UOL explica por que o futsal ainda não está nas Olimpíadas.

O que aconteceu

A Fifa anunciou na última quinta-feira (3) que pedirá a inclusão do futsal no programa olímpico. A notícia veio à tona justamente durante a realização da Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão, onde a seleção brasileira busca o hexacampeonato.

Dados os níveis de participação ao redor do mundo, a Fifa também vai propor que tanto o futsal quanto o futebol de areia sejam considerados como disciplinas distintas de futebol nos Jogos Olímpicos daqui em diante. Trecho de documento do conselho da Fifa

Será a primeira vez que a entidade fará uma representação oficial junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a favor da inclusão do futsal. O clamor de federações, atletas e torcedores pela entrada da modalidade nas Olimpíadas, porém, é antigo.

O movimento, inclusive, é surpreendente, já que tanto Fifa quanto o COI historicamente têm uma "rixa" quanto à entrada do futsal no programa olímpico. O Mundial de futsal acontece justamente no mesmo ano das Olimpíadas.

A Fifa acreditava que a presença do futsal nos Jogos Olímpicos "diminuiria" o Mundial da modalidade. O COI, por outro lado, não gostaria de dar vitrine para um esporte organizado pela Fifa, uma entidade que organiza um torneio tão grande quanto a Copa do Mundo de futebol. Vale lembrar, por exemplo, que o futebol masculino tem uma restrição de idade nas Olimpíadas justamente para não conflitar com o Mundial.

A entidade agora muda de postura e tenta incluir mais dois esportes nas Olimpíadas. O COI ainda não se manifestou sobre as possíveis entradas de futsal e futebol de areia.

Uma eventual inclusão do futsal deve acontecer apenas nos Jogos de 2032. O COI já anunciou as modalidades que estarão nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, com as entradas de beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash.

Futsal cumpre critérios olímpicos

Uma modalidade precisa atender critérios para poder ser incluída nos Jogos Olímpicos:

possuir uma federação internacional

seguir a carta olímpica

ser praticada em pelo menos 75 países em quatro continentes (no masculino) ou em 40 países em três continentes (no feminino)

O futsal cumpre todos os requisitos. O esporte é praticado em mais de 170 países e é regulamentado pela Fifa.

Falcão vê inclusão difícil

Eu assisti ao jogo ao lado de um dos nomes fortes da Fifa. Ele me disse que o pedido foi encaminhado, mas não obteve resposta. A dificuldade é que o Comitê Olímpico tem 10.500 pessoas envolvidas e, para o futsal entrar, seriam mais 400 ou 500 pessoas entre atletas e comissão técnica. Com isso, teria que sair algum esporte coletivo, só que eles são muito consolidados nas Olimpíadas. É diferente de trocar o breaking, pelo futsal, porque o breaking é individual. Falcão, à página BR Futsal