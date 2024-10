É hexa! Brasil bate Argentina em final histórica e conquista Copa de Futsal

Se o hexa ainda não chegou no futebol de campo, no futsal ele já é realidade. O Brasil venceu a Argentina por 2 a 1 neste domingo (6) e conquistou a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez na história.

O que aconteceu

Os pivôs Ferrão e Rafa Santos marcaram os gols da seleção brasileira, ainda na etapa inicial. Rosa fez o único gol dos hermanos, a dois minutos do fim do jogo, mas o Brasil conseguiu segurar a pressão.

O grande destaque da partida foi o goleiro Willian. O arqueiro teve uma atuação de gala diante dos argentinos e fez inúmeras grandes defesas ao longo da decisão.

Antes do hexa, o Brasil havia vencido o Mundial em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A seleção brasileira voltou a disputar uma decisão de futsal após 12 anos. Os argentinos buscavam o bicampeonato, após vencerem em 2016.

A final disputada na Humo Arena, no Uzbequistão, foi histórica para Brasil e Argentina. Foi a primeira vez que os rivais sul-americanos decidiram um campeonato mundial em esportes coletivos.

O Brasil termina a competição invicto, com desempenho incontestável: 40 gols marcados e só seis sofridos. Antes de chegar à decisão, a seleção comandada por Marquinhos Xavier passou por Cuba, Croácia e Tailândia na primeira fase, e depois derrotou Costa Rica, Marrocos e Ucrânia no mata-mata.

Willian comemora com Rafa Santos, autor do segundo gol brasileiro Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Brasil abre 2 a 0, e Willian brilha

O Brasil tinha consciência que largar na frente da Argentina seria essencial para o decorrer da partida, e assim foi. Com mais posse de bola e criatividade no começo do jogo, o time verde e amarelo saiu na frente aos 6min do primeiro tempo com Ferrão aproveitando assistência primorosa de Marcênio em cobrança de falta.

O gol de Ferrão, porém, veio com uma lesão. O pivô três vezes melhor do mundo, que já não havia chegado 100% fisicamente para o Mundial, esticou demais a perna para finalizar e voltou a sentir uma lesão na coxa.

O duelo seguiu equilibrado, com a Argentina pressionando em alguns momentos, mas uma jogada bem trabalhada fez o Brasil ampliar a vantagem. Rafa Santos dividiu com o goleiro e desviou um chute de Felipe Valério, aos 12min.

A Argentina cresceu nos minutos finais da etapa inicial e viu Willian se tornar a grande arma do Brasil. Eleito melhor goleiro do mundo em 2023, o ídolo do Joinville praticou uma sequência incrível de defesas e salvou a seleção brasileira, que foi para o intervalo com uma considerável desvantagem nos chutes em direção a gol: 13 dos argentinos, contra sete dos brasileiros.

Ferrão abriu o placar para o Brasil na decisão Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Argentina reage com goleiro linha

A Argentina voltou ainda mais agressiva no segundo tempo e as cenas do fim da etapa inicial se repetiram, com William fazendo defesas 'de tudo que é jeito'. O Brasil, apesar da superioridade argentina, também não deixava de assustar o gol rival. Pito, atual melhor do mundo, conseguiu boas finalizações mesmo sem estar 100% —ele se recupera de lesão na coxa e foi para o jogo no sacrifício.

Restando sete minutos para o fim do jogo, a Argentina foi para o tudo ou nada e passou a utilizar o goleiro linha. O primeiro gol demorou a sair, a apenas dois minutos do fim, com Rosa aproveitando rebote de mais uma grande defesa de Willian, mas a reação parou por aí.

Gols e lances importantes

1 a 0. Em cobrança de falta, Marcênio deu passe forte, na medida, e Ferrão só deixou o pé para empurrar a bola para as redes, aos 6min de jogo.

Argentina gasta VS. Pito cometeu falta dura em Angel Claudino, e o técnico da Argentina solicitou o Vídeo Suporte (VAR do futsal) para um possível cartão vermelho. Após revisão, a arbitragem aplicou apenas o amarelo ao pivô brasileiro.

2 a 0. Em jogada bem trabalhada pelo Brasil, Marcel deu caneta no adversário e tocou para Felipe Valério, que finalizou. Rafa Santos dividiu com o goleiro dentro da área e a bola foi para o gol, aos 12min do segundo tempo.

2 a 1. Rosa aproveitou rebote de defesa de Willian e finalizou de fora da área. A bola ainda desviou em Dyego antes de balançar as redes, a dois minutos do fim do jogo.