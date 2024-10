País de qual futebol? Brasil pode ter 2° hexa na bola, mas longe da grama

Do UOL, em São Paulo

O Brasil está a um passo de conquistar o hexacampeonato, mas não exatamente no futebol de campo: a seleção de futsal, treinada por Marquinhos Xavier, encara a Argentina neste domingo (6), a partir das 12h (de Brasília), na final da Copa do Mundo da modalidade.

O hexa, aliás, não seria o primeiro em variações do esporte mais popular do mundo, já que o país tem seis estrelas também no futebol de areia — em fevereiro, a seleção faturou o troféu após vitória por 6 a 4 sobre a Itália.

Resta um

O Brasil já venceu a Copa do Mundo de Futsal em cinco oportunidades: 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. É, disparado, o maior ganhador da competição.

Jogadores da seleção brasileira celebram vitória durante Copa do Mundo de Futsal Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

O país pode evitar seu maior jejum desde que o torneio foi remodelado pela Fifa em caso de vitória sobre a Argentina — o adversário esteve nas últimas duas decisões (2016 e 2021), perdendo a última delas para Portugal.

Brasil e Argentina farão uma final inédita, já que duelam na decisão pela 1ª vez na história do futebol — o levantamento aborda duelos profissionais incluindo areia, grama e salão.

A campanha brasileira é incontestável. O time ganhou todas as seis partidas que fez na Copa de futsal, com 38 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Os argentinos, no entanto, também mostraram força durante a Copa e estão invictos. O elenco de Matias Lucuix balançou as redes 29 vezes e acabou vazado em outras dez oportunidades.

A Humo Arena, no Uzbequistão, será o palco da final sul-americana. O jogo pode colocar a sexta estrela na camisa da seleção brasileira, mas também dar ao rival, que é o atual campeão no futebol de campo, sua segunda conquista no salão.