Vasco empata contra o Juventude com gol de Payet e completa quarto jogo de jejum no Brasileiro

O Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 37 pontos e foram para a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos foram para 34, mais longe da zona de rebaixamento.

Assim, a equipe carioca completou o quarto jogo de jejum na competição, com três empates e uma derrota

O Juventude abriu o placar no primeiro tempo, com Edson Carioca. Só que o Vasco empatou em seguida, com Payet.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para enfrentar o São Paulo, em Campinas, no dia 16 de outubro, quinta-feira. Já o Juventude volta a campo no dia 20, domingo, contra o Palmeiras, no Alfredo Jaconi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileira?o (@brasileirao)

O jogo

O duelo em São Januário começou em alta velocidade. O Juventude abriu o placar logo aos três minutos. Edson Carioca levou a melhor sobre Maicon e mandou para a rede.

O Vasco não sentiu o revés e se lançou ao ataque. Payet e Hugo Moura desperdiçaram grandes chances de empatar. Ambos finalizaram de dentro da área, mas para fora. Só que aos dez minutos, a pressão cruzmaltina fez efeito. Hugo Moura roubou a bola de Dudu e serviu Payet na área. Desta vez, o francês não perdoou e chutou sem chance para Gabriel.

Após o empate, o confronto voltou a ficar aberto. O Vasco chegou com Hugo Moura, que parou em Gabriel. Já o Juventude passou a aproveitar os espaços e chegou com perigo duas vezes com Danilo Boza. Em umas delas, o zagueiro acertou a trave.

Com o passar do tempo, Vasco e Juventude mantiveram o ritmo intenso, mas erravam muitos passes. Assim, os lances de perigo pararam de acontecer e o placar permanecer empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco criou a primeira chance aos três minutos. Hugo Moura arriscou de fora da área e viu a bola passar sobre o travessão. O Juventude respondeu em seguida, com Edson Carioca. O atacante arriscou do bico da área e quase acertou o canto.

Os donos da casa voltaram a criar boa oportunidade aos sete minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Gabriel.

Depois de um período sem emoção, o Juventude quase marcou aos 26 minutos. Ewerthon chutou cruzado, mas viu Léo Jardim fazer grande defesa para salvar o Vasco.

Na parte final, o Vasco esboçou uma pressão em busca do gol. Sö que os cruzmaltinos continuaram abusando dos erros de passe. Para piorar, os donos da casa ficaram com um a menos após a expulsão de Souza. O Juventude tentou aproveitar a vantagem numérica e desperdiçaram boas chances. Assim, o confronto seguiu igual em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 JUVENTUDE

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 5 de outubro de 2024

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Maxime Dominguez (Vasco); Gilberto e Zé Marcos (Juventude)

Cartão vermelho: Souza (Vasco)

GOLS

VASCO: Payet, aos 10min do primeiro tempo

JUVENTUDE: Edson Cariocas, aos 4min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor e Lucas Piton; Sforza (Souza), Hugo Moura, Maxime Dominguez (Rayan) e Payet (Coutinho); Vegetti e Emerson Rodríguez (Leandrinho)

Técnico: Rafael Paiva

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos, João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Lucas Freitas); Dudu Vieira (Marcelinho), Jadson e Luís Mandaca; Lucas Barbosa, Gilberto (Carrillo) e Edson Carioca (Erick)

Técnico: Jair Ventura