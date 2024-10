Jogo do Palmeiras contra o Bragantino termina com confusão e expulsões

O jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras terminou com confusão e uma expulsão para cada lado. O empate sem gols prevaleceu no duelo pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

De acordo com informação da TV Globo, o técnico Pedro Caixinha discutiu com Pedro Martins, auxiliar do técnico Abel Ferreira. A confusão, então, se alastrou e membros das comissões técnicas tamém se envolveram.

Ainda segundo a emissora, o zagueiro Lucas Cunha e o volante Gabriel Menino foram expulsos. O árbitro da partida foi Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS). O VAR ficou a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Com 57 pontos, o Palmeiras está na segunda colocação do Brasileirão. Já o RB Bragantino está com 34, na 13ª posição.

Agora, as equipes voltam a campo apenas após a data Fifa, em que o Palmeiras enfrenta o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. O RB Bragantino, por sua vez, encara o Vitória, no próximo dia 19, às 16h, no Barradão.