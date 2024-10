Vôlei Renata tenta carimbar vaga na final do Paulista neste sábado

Dentro de casa, o Vôlei Renata tenta carimbar vaga para mais uma decisão de Campeonato Paulista. Neste sábado, o time campineiro enfrenta novamente o Vedacit Guarulhos, no Ginásio do Taquaral, no segundo jogo da semifinal do Estadual. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e terá transmissão pelo Sportv 2 e pela Rádio CBN Campinas.

Os comandados do técnico Horacio Dileo saíram com a vantagem no confronto ao vencerem o primeiro jogo, por 3 a 1, no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos, na última quarta-feira. Uma vitória por qualquer placar coloca o Vôlei Renata na final. Caso o time da Grande São Paulo leve a melhor, o classificado será decidido no 'golden set'.

"O jogo vai ser apertado, ponto a ponto, como foi o primeiro. A vantagem de jogar em casa é que nós sempre jogamos com o ginásio lotado, com uma torcida que é muito forte, além de ser o lugar que trabalhamos todos os dias. Não é uma vantagem. É uma situação que nos dá tranquilidade, segurança. O respeito que temos por Guarulhos não muda por conta do resultado do jogo de quarta-feira. Nós nos colocamos em uma posição de continuar fazendo as coisas do jeito que estão sendo feitas para que possamos chegar na final", comenta o técnico Horacio Dileo.

Com as duas partidas muito próximas, o time de Campinas retornou aos treinos no dia seguinte ao primeiro jogo, com a mente totalmente voltada para a decisão que será disputada no sábado.

"Desde que acabou o primeiro jogo, entramos no vestiário já pensando na próxima partida. Descansamos o máximo que deu, pensando no treino e no que precisa ajustar. Agora é outra partida, não pensar que estamos com a vantagem e ir com foco total no sábado", pontuou o central Judson.

Os ingressos para a partida deste sábado estão esgotados. Os portões do Ginásio abrem às 16h30. Durante o jogo, o projeto campineiro prepara uma surpresa para os torcedores.