'Palmeiras pode ser tri, mas não sem dor de cotovelo', dispara Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (4), o comentarista Casagrande afirmou que mesmo se o Palmeiras for campeão brasileiro, o elenco não deixará de pensar nas eliminações das copas e de olhar para os rivais que ainda disputam esses títulos.

Na opinião de Casão, há uma cobrança interna no Palmeiras pelo título brasileiro. O ex-atacante destacou que o objetivo do clube era brigar por pelo menos dois dos três principais títulos do ano.

Tudo bem, o Palmeiras está descansando e treinando, mas é muito difícil na quarta-feria ligar a TV e ver times brasileiros nas quartas da Libertadores, na semi da Copa do Brasil e não estar lá. Então, não é tão tranquilo. A consciência não fica tão tranquila. Eles olham e pensam que tem que ganhar o Brasileiro de qualquer jeito. Existe uma cobrança interna porque tem essa coisa de olhar e desejar estar no lugar de quem te eliminou. O Palmeiras sonhava em pelo menos duas competições e ficou só com essa. Acho que o Palmeiras tem mais chance de ganhar o Brasileiro. Gostaria que fosse o Botafogo ou o Fortaleza, que seria diferente. Pode vir um tricampeonato, mas não será com consciência tranquila, não será sem dor de cotovelo, não será sem inveja e não será sem ciúmes.

Casagrande

Casagrande: 'O futebol brasileiro precisa de caras como o Filipe Luís'

Casão admitiu que pode ter exagerado nos elogios ao treinador, mas disse que o fez de propósito. O comentarista disse que quer ver mais bons jogos do Flamengo - destacando o primeiro tempo contra o Corinthians.

