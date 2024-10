Cuiabá x São Paulo: saiba informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O São Paulo visita o Cuiabá neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca embalar na competição após a vitória sobre o Corinthians. Já a equipe mato-grossense tenta acabar com a sequência de quatro partidas sem um resultado positivo.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, que figura em quarto lugar e tem um jogo a menos na competição.

O Tricolor Paulista, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, está na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G4 da competição nacional.

Para o confronto, o Tricolor paulista tem seis desfalques. Alan Franco e Calleri, que tomaram o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Timão, cumprirão suspensão automática. Além deles, Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem lesionados e são baixar certas para a comissão técnica de Zubeldía.

Desse modo, resta saber se Luis Zubeldía vai preferir poupar alguns de seus principais jogadores após a dura sequência de jogos recente, incluindo quartas de final da Libertadores e clássico contra o Corinthians em Brasília.

O Cuiabá, por sua vez, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, dois a mais que o Atlético-GO, último colocado. Mesmo se vencer neste sábado, o Dourado continuará na 19ª colocação. A situação é bastante difícil para os mato-grossenses.

São desfalques o atacante André Luís, que se recupera de uma hérnia de disco, e o volante Filipe Augusto, que trata problema muscular.

Justamente pela situação que o adversário se encontra no Brasileirão, o São Paulo terá de lidar com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo e seguir pontuando para, quem sabe, se aproximar dos primeiros colocados na tabela.

Esse será o primeiro dos quatro jogos que o São Paulo disputará longe do Morumbis. No dia 16 de outubro, o duelo com o Vasco será disputado no Brinco de Ouro da Princesa, pelo fato de o estádio tricolor receber entre os dias 4 e 13 de outubro os shows do cantor Bruno Mars. Na sequência, Lucas, Calleri e companhia enfrentarão o Criciúma, em Santa Catarina, e o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O São Paulo retornará ao Morumbis apenas contra ao Athletico-PR, jogo que deverá ocorrer no dia 13 de novembro (a confirmar), com gramado novo, já que a diretoria aproveitará esse período do time longe de casa para fazer o replantio.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X SÃO PAULO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



Data: 05 de outubro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/RS)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Clayson (Gustavo Sauer), Jonathan Cafú e Isidro Pitta



Técnico: Bernardo Franco

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes



Técnico: Luis Zubeldía