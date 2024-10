Com contrato até o fim do ano, Liziero tenta cavar espaço para seguir no São Paulo

Liziero vive seus últimos meses como jogador do São Paulo. Ao menos essa é a realidade atual. Com contrato válido somente até o fim do ano, o volante tenta aproveitar essa reta final de Campeonato Brasileiro para mostrar ao técnico Luis Zubeldía que pode ser útil em 2025.

Liziero retornou ao São Paulo após uma série de empréstimos, o último ao Yverdon, da Suíça. Rapidamente o volante agradou a comissão técnica são-paulina e voltou a receber oportunidades, participando de sete jogos da equipe, dois deles como titular.

Liziero, inclusive, venceu a concorrência de Marcos Antônio por uma vaga no meio-campo do São Paulo em algumas ocasiões. De acordo com Zubeldía, a escolha se deu pelo fato de o volante revelado em Cotia ter mais chegada ofensiva que o reforço tricolor.

Nos últimos anos, Liziero sofreu com problemas físicos e acumulou uma série de empréstimos, sendo cedido ao Internacional, Coritiba e, mais recentemente, ao Yverdon, da Suíça. O jogador, entretanto, não conseguiu se firmar a ponto de convencer algum desses clubes a adquiri-lo em definitivo.

Por isso, os próximos compromissos do São Paulo serão decisivos para Liziero, que terá de mostrar nos jogos e também no dia a dia de trabalho seu potencial e, quem sabe, receber uma proposta de renovação de contrato.