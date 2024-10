Amazonas x Novorizontino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Amazonas e Novorizontino entram em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Amazonas vem de derrota por 2 a 0 para a Chapecoense na última rodada. Já o líder Novorizontino, há seis jogos sem perder, busca aumentar sua distância para o vice-líder Santos, após vitória contra a Ponte Preta por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

CLASSIFICAÇÃO



Amazonas - 39 pontos em 28 jogos - iniciou a rodada em 11º lugar;



Novorizontino - 54 pontos em 29 jogos - iniciou a rodada na liderança.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Cauan Barros, Erick Varão, Rafael Tavares e Ênio; Matheus Serafim e Luan Silva.



Técnico: Rafael Lacerda.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.



Técnico: Eduardo Baptista.

ARBITRAGEM



Fábio Augusto Santos será o responsável pela arbitragem, com Luis Filipe Correa e Vanessa Azevedo como assistentes. Rodrigo Nunes de Sá estará no comando do VAR.