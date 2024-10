Vitória quer comprar o volante Luan, emprestado pelo São Paulo

Em participação na Live do São Paulo nesta quinta (3), o repórter Eder Traskini informou que o Vitória quer contratar em definitivo o volante Luan.

O jogador está emprestado pelo São Paulo ao clube baiano desde o início da temporada. A negociação entre Vitória e representantes de Luan já começou, mas o clube tricolor ainda não foi formalmente consultado.

O Vitória tem muito interesse em comprar o Luan. Ele está superbem no Vitória, tornou-se um dos líderes do elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Ele amadureceu muito no empréstimo ao Vitória. O Luan é muito grato ao Vitória por ter apostado nele em um momento em que muita gente não acreditava. Ele ficou muito tempo encostado no São Paulo.

Eder Traskini

Luan soma 20 jogos como titular desde que chegou ao Vitória, 19 pelo Brasileirão e um pela Copa Nordeste. No torneio nacional são sete vitórias, três empates e nove derrotas, um aproveitamento de 42%.

