Always Ready x Santos: veja informações e onde assistir à estreia do Peixe na Libertadores feminina

O Santos faz sua estreia na Libertadores feminina, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília) enfrentando o Always Ready, da Bolívia. A partida acontece no Estádio Ypané, no Paraguai.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Sportv3, Cazé TV e Canal GOAT.

O Peixe já conquistaram o troféu duas vezes, nas primeiras edições em 2009 e 2010, e foram vice-campeãs em 2018. O maior vencedor da competição é o Corinthians, com quatro títulos. Nesta edição, o Santos está no Grupo B, junto com Colo Colo, do Chile, e Olímpia, do Paraguai.

O técnico Caio Couto inscreveu 20 jogadoras para o torneio, mas a atacante Sole Jaimes ficou de fora por questões físicas. Além disso, a goleira Stefane Pereira, contratada para ser titular, sofreu uma lesão e também não estará presente. Vale destacar que o Santos foi rebaixado para a Série A2 do Brasileirão Feminino.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Camila Martins, Cida e Larissa Vasconcelos; Nath, Laura Valverde e Suzane Pires; Paola, Ketlen e Carol Baiana.



Técnico: Caio Couto