Atalanta atropela Shakhtar Donetsk fora de casa e conquista sua primeira vitória na Liga dos Campeões

A Atalanta enfrentou o Shakhtar Donetsk, da Turquia, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Na Veltins Arena, os italianos venceram por 3 a 0, com gols Berat Djimsiti, Ademola Lookman e Raoul Bellanova.

Com o resultado, a Atalanta vai aos quatro pontos e assume, provisoriamente, a 7ª posição. Essa foi a primeira vitória do time italiano na competição. Por outro lado, o Shakhtar Donetsk segue sem vencer na Liga dos Campeões e cai para a 25ª colocação, com um tento.

A Atalanta volta a campo neste sábado, às 13 horas (de Brasília), quando recebe o Genoa, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, no Gewiss Stadium. O Shakhtar Donetsk encara o LNZ Cherkasy neste domingo, às 9h30, pela nona rodada do Campeonato Turco, na Arena Lviv.

Os italianos abriram o placar aos 20 minutos de jogo. Em cruzamento pelo lado esquerdo, Ademola Lookman desviou e Berat Djimsiti completou para o fundo das redes.

Ainda antes do intervalo, Kolasinac recebeu na ponta esquerda e encontrou Lookman, que chegou batendo e ampliou a vantagem da Atalanta, aos 43.

No começo do segundo tempo, depois de rápida troca de passes, Davide Zappacosta recebeu livre e colocou a bola na cabeça de Raoul Bellanova, que anotou o terceiro gol do time italiano, aos dois minutos.