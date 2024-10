Astro da NFL é suspenso após acusação de agressão à namorada grávida

Von Miller, jogador do Buffalo Bills, foi suspenso pela NFL por 'violar a política de conduta pessoal da liga'. Ele foi acusado de agredir a namorada grávida.

O que aconteceu

A NFL suspendeu o linebacker por quatro jogos. A liga de futebol americano publicou uma matéria sobre a decisão em seu site oficial, recordando o episódio de violência doméstica.

Ele se apresentou à polícia em novembro do ano passado, acusado de agredir a namorada -e mãe de seus dois filhos—grávida.

Von Miller teria estrangulado a namorada duas vezes, arrancado um pedaço do seu cabelo e pisado em seu laptop durante uma discussão na casa deles, em Dallas.

O atleta do Buffalo Bills foi liberado após pagar fiança de US$ 5 mil e o caso foi encerrado sem denúncias. Ele disse que as acusações eram falsas, enquanto ela negou as agressões.

A NFL vinha conduzindo uma investigação paralela e optou por punir o jogador, que já havia sido investigado por violência doméstica em 2021, quando ainda atuava pelo Denver Broncos. Na ocasião, ele também não foi denunciado.

Von Miller tem 35 anos e é bicampeão da NFL. Ele conquistou os títulos em 2015, pelo Denver Broncos, e em 2021, pelo Los Angeles Rams.