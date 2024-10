Michael treina e deve ser relacionado no Flamengo; time terá novidades

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo voltará a ter Michael como relacionado para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O atacante se recuperou de lesão após mais de um mês parado e é novidade na equipe do estreante Filipe Luís. O treinador esboçou novidades no time titular e mudou três jogadores que vinham atuando com Tite.

O que aconteceu

Michael vem treinando sem restrições nos últimos dias. Ele se lesionou no final de agosto e deve ser a novidade entre os relacionados do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), entretanto, iniciando no banco de reservas.

No time titular, Fabrício Bruno deve ser sacado, como informado inicialmente pelo ge. Léo Ortiz treinou com a equipe, assim como Wesley. Ambos iniciaram a partida diante do Athletico no fim de semana e podem ser mantidos.

No gol, Filipe não vai manter o rodízio de goleiros que Tite costumava fazer e optou por Rossi na vaga de Matheus Cunha. Na entrevista coletiva de apresentação, o treinador não quis dar pistas.

O provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.

Arrascaeta e De la Cruz também treinaram com o grupo nesta terça. O camisa 14 iniciou a atividade com um trabalho a parte, mas depois se juntou ao restante do elenco. Ele sentiu o joelho nos últimos dias e vinha tratando no CT. Ambos tiveram problemas físicos recentemente.

Gabigol se mantém como reserva. Filipe Luís falou sobre a vontade de recuperar o centroavante, mas o camisa 99 ainda não treinou como titular. Ele iniciou a partida do Brasileirão e volta a ser opção no banco.

O Flamengo abre a semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians no Maracanã. O jogo de volta será realizado no dia 20, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).