Mário Bittencourt sai em defesa de Mano Menezes no Fluminense e vê falha em planejamento da temporada

Nesta terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu uma entrevista coletiva para comentar o momento do clube, tanto fora quanto dentro de campo. Perguntado a respeito de Mano Menezes, o cartola saiu em defesa do treinador e destacou a melhora no aproveitamento.

"Com relação ao Mano, eu acho que não temos como fugir de falar de números. Quando ele chegou, o time tinha seis pontos, na 14ª rodada do Campeonato, com um aproveitamento muito ruim, era lanterna. De lá para cá, ele tem 50% de aproveitamento. Se você pegar hoje, quem tem 50% de aproveitamento? São times do 7º,8º e nono lugar. Obviamente, a gente sabe fazer conta e vamos ter que somar o aproveitamento dele agora e o aproveitamento do final do campeonato para gente poder se livrar (do rebaixamento)", começou Mário Bittencourt.

"Agora, só temos o Brasileirão, mas obviamente disputamos as copas para vencer. Mas o objetivo principal quando a gente trouxe o treinador era sair dessa zona incômoda do Campeonato Brasileiro. Temos 11 jogos pela frente e acreditamos. É normal que a gente tenha oscilação, até porque existem as contusões, os adversários também estão em evolução", complementou o presidente.

Mário Bittencourt analisou as falhas no planejamento do Fluminense no começo desta temporada. Com foco na Recopa Sul-Americana, o presidente entendeu o equívoco em adiantar o tempo de preparação.

"Não vou chamar de erro, vou chamar de decisões que a gente tomou que, naquele momento entendíamos como acertadas, e que depois, ao longo do tempo, não surtiram efeito que a gente desejou. Você planeja tudo na sua vida desejando o melhor, as vezes a coisas não acontecem como você planeja e você tenta corrigir o rumo. Acho que, primeiro, passa pelo fato de que terminamos o ano em 23 de dezembro (de 2923), então tivemos um mês a menos de preparação", disse.

"Houve uma decisão (do Fernando Diniz) de início de competição em que colocamos o time titular assim que voltou para jongar contra o Bangu e ficou todo mundo extasiado com o fato do time ter voltado de quatro dias de treinamento de ter vencido aquele jogo. Contrariando um pouco a preparação física, fisiologia, porque achamos que deveríamos dar ritmo ao time para a disputa da Recopa. Esse movimento, acreditamos hoje, que tenha atrapalhado de alguma forma a continuidade no campeonato, pois vieram as lesões", adicionou.

O presidente aproveitou, também, para falar da situação de Jhon Arias e descartou qualquer movimento da ida do atleta ao Cruzeiro.

"Todos mundo sabe que ele (Jhon Arias) tinha o desejo de sair na janela, e eu impus uma condição do Fluminense para ele sair, a qual não foi atendida e a gente se acertou que ele fica com a gente até o final do ano. Na janela de dezembro, a gente realiza o desejo dee de jogar na Europa, não tem nada com o Cruzeiro", pontuou Mário.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta aos gramados para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida acontece no Maracanã, e os cariocas, na 18ª colocação com 27 pontos, busca deixar a zona do rebaixamento.