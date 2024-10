Manchester City goleia time da Eslováquia e conquista primeira vitória na Liga dos Campeões

O Manchester City conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ao golear o Slovan Bratislava (ESL), por 4 a 0, no Estádio Nacional de Bratislava, na Eslováquia. Gundogan, Phil Foden, Haaland e McAtee anotaram os gols do time inglês na segunda rodada da primeira fase da competição.

O Manchester City abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. O brasileiro Savinho recebeu cruzamento na área, tentou de primeira e viu a defesa afastar. Na sequência, Gundogan aproveitou o rebote, bateu da entrada da área, a bola desviou e balançou a rede do gol de Dominik Takac.

Sete minutos depois, Phil Foden ampliou. Doku atacou em profundidade e cruzou para trás na área. Foden, dominou e bateu rasteiro no canto do goleiro e fez o segundo do time inglês. Aos 12 do segundo tempo, Haaland recebeu de Lewis, driblou o goleiro e ampliou o placar. McAtte aproveitou o passe de Foden, aos 28, bateu cruzado e marcou o quarto do City.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola subiu para a quarta posição, com quatro pontos somados. Na estreia, os ingleses empataram sem gols com a Inter de Milão, em reedição da final da Champions 2022/2023, conquistada pelo City. A equipe da Eslováquia segue sem vencer na competição e ocupa a vice-lanterna da tabela de classificação da primeira fase.

O Slovan Bratislava volta a campo pela Champions no dia 22 de outubro para enfrentar o Girona, às 16 horas (de Brasília). O Manchester City duela com o Sport Praga, na quarta-feira, no mesmo horário, no Estádio City of Manchester.

Antes, ambos os times têm compromissos pelos campeonatos nacionais. No sábado, o City visita o Fulham, às 11 horas (de Brasília). O Slovan enfrenta o Trencin, às 15h30, em casa, pelo Campeonato Eslovaco.