FPF critica CBF por mudança na Copa do Brasil: 'Corinthians prejudicado'

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se posicionou contra e fez críticas à CBF após a entidade modificar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A FPF se manifestou em uma nota oficial. A entidade afirmou que repudia a decisão da CBF e citou "falta de diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas Federações".

A organização citou os impactos que a mudança causa no Campeonato Brasileiro. A FPF também afirmou que apoia o Corinthians, clube filiado e que condenou a mudança da data do jogo de volta contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Na visão da entidade, a equipe foi prejudicada.

Veja a nota da FPF

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas Federações.

Mais do que isso, tal medida afronta o Regulamento Geral de Competições da CBF, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito. O ajuste provoca ainda impactos significativos em jogos do Campeonato Brasileiro, que vive momentos decisivos de disputas por título, por classificação para competições sul-americanas e contra o rebaixamento.

A FPF apoia e se solidariza de forma irrestrita com seu filiado, o Sport Club Corinthians Paulista, prejudicado diretamente com essa decisão."

Corinthians e Vasco vão ao STJD

Corinthians e Vasco levaram a mudança de data da Copa do Brasil ao STJD. Os dois clubes repudiaram a mudança da CBF e criticaram a falta de diálogo.

A diretoria do clube paulista fez contato com o Vasco para alinhar o discurso jurídico, antes de decidir entrar com a medida no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), na manhã desta terça-feira (1º).

O contato foi feito por Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol. O posicionamento dos dirigentes corintianos é o mesmo da presidência vascaína, de grande indignação.

Apesar de as equipes terem entrado com ações distintas no Tribunal, a ideia é que a pressão seja feita de forma conjunta. Os clubes acreditam que a decisão da CBF mancha a "equidade" nos torneios da entidade. Inclusive, a equipe carioca cogita até ir à Justiça Comum no caso.

Corinthians e Vasco devem marcar uma reunião para definir os próximos passos, logo após os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2).

Entenda o caso

O jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, estava marcado para 17 de outubro. Mudança colocou o confronto para dia 20, no domingo, enquanto Vasco e Atlético-MG foi marcado para sábado (19).

Mesmo antes da confirmação da mudança de datas, Corinthians e Vasco se mostraram contrários à medida. "O clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas", relatou o alvinegro paulista.