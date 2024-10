Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians visita o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h45 horas (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

O Timão chega para o duelo após eliminar o Juventude nas quartas de final. Com derrota por 2 a 1 e vitória por 3 a 1, a equipe de Ramón Díaz levou a melhor no placar agregado na eliminatória.

O Corinthians, porém, tem como foco a disputa do Campeonato Brasileiro, já que se encontra na zona de rebaixamento, com 28 pontos conquistados. Na último domingo, o Timão perdeu por 3 a 1 para o São Paulo no estádio Mané Garrincha.

Para o duelo no Rio de Janeiro, o Corinthians tem baixas importantes. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno seguem se recuperando de lesão, enquanto Memphis Depay não foi inscrito a tempo na competição. Por outro lado, existe a possibilidade de André Carrillo fazer sua estreia no torneio.

Já o Flamengo garantiu classificação para a semifinal tendo eliminado o Bahia (vitória por 1 a 0 na ida e na volta). A equipe agora comandada pelo técnico Filipe Luis vem de vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro alguns desfalques para o duelo. Pedro, Everton Cebolinha e Viña estão fora da temporada por lesão, enquanto Luiz Araújo machucou o joelho. Em compensação, Michael está em fase final de recuperação e pode voltar a ser relacionado.

A volta da semifinal está marcada para o dia 20 de outubro (domingo), na Neo Química Arena. A alteração da data desta partida gerou muita insatisfação por parte do Corinthians, que levou o caso para o STJD.

Quem passar do duelo entre Timão e Rubro-Negro encara o vencedor de Vasco e Atlético-MG na grande decisão. A ida vai ser disputada em Belo Horizonte, enquanto a volta está marcada para São Januário.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 02 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia



VAR: Rodolpho Toski Marques

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luis

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Mahteus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz