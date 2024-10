Corinthians contrata promessa canadense de olho no futuro, diz Hernan

O Corinthians está contratando uma jovem promessa canadense para as categorias de base pensando no futuro da equipe profissional, informou André Hernan, no De Primeira.

Hernan destacou que Jesse Costa, de 19 anos, chega para fortalecer a categoria de base do Timão. O jogador estava livre no mercado e é uma aposta do Corinthians, que pode utilizá-lo no time profissional em 2025 caso ele renda em campo, explicou o colunista.

Jesse Costa é uma promessa canadense que teve uma passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, e está sem contrato. É um meio-campista, confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele, é um jovem, uma promessa, só vi uns vídeos. O que me disseram no Corinthians é que ele é uma contratação para o sub-20, pra fortalecer a categoria de base, mas se o garoto for bem, por que não jogar pelo profissional? Só que não esse ano, porque tem o encerramento das inscrições.

De repente, se o moleque vai bem no sub-20, vai bem na Copinha, pode pintar no Paulista, na pré-temporada. É uma contratação totalmente na base da aposta, estava livre no mercado, o Corinthians acertou salário, tempo de contrato e já está trocando minuta de documentação. É uma aposta, jogador canadense, um mercado completamente diferente do brasileiro, mas teve passagem pelo Wolfsburg, que é um grande clube. André Hernan

