Com gol de falta, Palmeiras bate Botafogo fora de casa e larga em vantagem na semi do Brasileiro sub-17

Na noite desta terça-feira, as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17 tiveram início. No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Erick Belé fez um belo gol de falta e selou o triunfo alviverde no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Palmeiras tem a vantagem do empate no duelo de volta, enquanto o Botafogo precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do finalista será nos pênaltis. O embate decisivo está marcado para o dia 22 de outubro (terça-feira), às 15h (de Brasília), com local ainda a ser definido.

O vencedor do confronto entre Palmeiras e Botafogo terá pela frente na final o time que sair vitorioso do duelo entre Fluminense e Santos, que empataram em 2 a 2 na partida de ida.

O jogo

A primeira oportunidade criada no jogo foi aos oito minutos. Higuinho retomou no meio-campo e tocou para Iago. O jogador arriscou o chute da entrada da área e a bola passou rente à trave direita do gol palmeirense, assustando o goleiro Kauan Lima.

O jogo, por sua vez, foi de poucas emoções no primeiro tempo. Foi só aos 37 minutos que o Botafogo levou perigo ao gol do Palmeiras novamente. Após nova roubada de bola, Matheusinho recebeu dentro da área e bateu para o gol, mas Kauan Lima fez a defesa tranquila.

Mas mesmo com o Botafogo tendo as melhores chances, foi o Palmeiras quem abriu o placar no Nilton Santos. Erick Belé cobrou falta com perfeição da entrada da grande área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Matheus Lima: 1 a 0.

O Palmeiras voltou bem do intervalo e quase aumentou a vantagem no placar com um minuto. Após cobrança de escanteio para dentro da área, Djhordney subiu de cabeça na segunda trave e obrigou o goleiro Matheus Lima a fazer grande defesa para evitar o gol alviverde. No rebote, Erick Belé mandou para fora.

Com 11 minutos no relógio, o Botafogo teve grande chance de deixar tudo igual no marcador. Após bate e rebate dentro da área, Waldemir ficou com a bola e, mesmo com pouco ângulo, arriscou a finalização. O goleiro Kauan Lima espalmou e, no rebote, o ataque do Glorioso desperdiçou.

Aos 15 minutos, o Botafogo até marcou o gol do 1 a 1, mas o tento foi anulado. Cauã finalizou de fora da área e Kauan Lima deu rebote para o meio da área. Waldemir chegou e só teve o trabalho de empurrar para as redes, mas a bandeirinha marcou impedimento do jogador.

Quatro minutos depois, o Botafogo tentou novamente, dessa vez com Huguinho. O camisa 8 do Fogão cobrou falta da entrada da área, mas não pegou tão bem na bola e mandou pela rede do lado de fora.

No restante da etapa final, o Botafogo bem que tentou, mas não conseguiu buscar o empate. Assim, o Palmeiras jogará pelo empate no jogo de volta.