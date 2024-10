TV detalha provocação de Vini Jr a rival: 'Eu, duas Champions. Você, nada'

A TV Movistar+, da Espanha, divulgou um vídeo onde Vini Jr. aparece provocando o meio-campista Koke durante o clássico entre Atlético de Madri e Real Madrid no último domingo (29).

O que aconteceu

O momento aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Vini Jr. tentou uma jogada individual e foi ao chão após ser encostado pelo zagueiro Le Normand. O árbitro não marcou a falta, e Koke agachou ao lado do brasileiro para cobrá-lo.

Vini Jr. se levantou imediatamente e passou a discutir com Koke. O brasileiro citou seus dois títulos de Champions e zombou do fato do espanhol não ter conquistado nenhuma vez a competição.

A discussão foi apartada por Giménez, do Atlético de Madri. Minutos depois, no entanto, os dois voltaram a discutir, com Modric e Bellingham ajudando a acalmar os ânimos.

Como foi o diálogo

Vini Jr: "Eu tenho duas Champions, duas Champions [2021/22 e 2023/24]."

Koke aplaude

Vini Jr: "Tenho duas Champions e você nada! Você nada! Sim, sim, você nada!"

Koke: "Vão me expulsar", após aplaudir.

Vini Jr: "Eu ganhei duas e você perdeu duas [2013/14 e 2015/16]. Perdeu porque é ruim. Por isso eu jogo aqui, no Real Madrid."

Koke volta a aplaudir, e Vini é contido por Bellingham e Modric.

Música para Vini Jr. e jogo quente

A atmosfera foi tensa no Civitas Metropolitano. Após criar cântico racista para Vini Jr. em março, a torcida do Atlético de Madri entoou uma música nova para o brasileiro antes da partida: "Vini é diferente", dizia a letra.

O clima também foi quente com a bola rolando. O Real Madrid saiu na frente com Eder Militão, já no segundo tempo, mas o jogo foi paralisado após torcedores do Atlético atirarem objetos no gramado.

O Atlético de Madri buscou o empate nos acréscimos. Corrêa deixou tudo igual e fechou a conta em 1 a 1.