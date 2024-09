Veiga comenta concorrência no Palmeiras e deixa 'responsabilidade' com Abel

Raphael Veiga foi o escolhido pelo treinador Abel Ferreira para substituir Estevão, que está lesionado e desfalcou o Palmeiras nos últimos dois compromissos. Após o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado, o meia comentou da forte concorrência no Verdão e da possibilidade de voltar ao banco de reservas quando o garoto se recuperar fisicamente.

"Todo mundo sabe o grande jogador que é o Estevão, o momento que ele está vivendo. Sou um cara que torço muito por ele, muito mesmo. Quando ele voltar, o Abel vai ver o que vai fazer, essa responsabilidade eu deixo com ele", disse.

"Nestes últimos jogos, já joguei aberto, centralizado e até de volante. Então, independente de onde eu começar, para mim é tranquilo, estou aqui para ajudar e estou feliz", acrescentou.

Um dos grandes nomes do Palmeiras, Raphael Veiga perdeu sua vaga de titular no meio-campo para o recém-chegado Maurício após a eliminação na Libertadores. Assim, o camisa 23 começou os três jogos seguintes no banco de reservas, mas voltou a aparecer entre os titulares nos últimos dois duelos, fazendo a função de Estevão na ponta direita.

Nestas partidas, contra Vasco e Atlético-MG, o meia teve boas atuações e voltou a ser decisivo pelo Palmeiras. Inclusive, contra o Galo, ele marcou os dois gols que garantiram a vitória do Verdão por 2 a 1.

"Fico feliz por voltar a marcar. É sempre muito importante marcar ou dar assistências, sou um cara que me cobro para ser decisivo, e dessa vez consegui ser", falou Veiga.

Agora, o Palmeiras volta a campo apenas no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando enfrentará o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Verdão é o vice-líder da liga nacional, com 56 pontos.