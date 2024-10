Em entrevista ao UOL, Filipe Luís citou Tite como referência de treinador

Novo técnico interino do Flamengo, Filipe Luís tem influência de Tite em seu estilo como treinador. Em entrevista ao UOL em 2019, antes de pendurar as chuteiras, o ex-lateral já o tinha como uma referência para seguir carreira como "professor".

O que aconteceu

Filipe Luís exaltou a proposição de jogo de Tite: "Sempre com uma estabilidade muito grande". Ele citou o profissional de 63 anos ao falar sobre suas inspirações como treinador. Os dois trabalharam juntos na seleção brasileira.

O agora interino do Flamengo disse que queria mesclar pontos positivos de suas referências. Além de Tite, Filipe citou Jorge Jesus, José Mourinho, Miguel Angel Lotina e Dorival Jr.

Cada um tem uma coisa que gostei. A intensidade do Simeone, o jeito que estuda os adversários. A maneira de propor o jogo do Tite. A linha do Jorge Jesus, como joga taticamente. Os treinos e a forma de falar do Mourinho. A maneira que o [ex-técnico do La Coruña, Miguel Angel] Lotina tinha de lidar com cada jogador. Filipe Luís, ao UOL, em 2019

O Dorival [Júnior], por exemplo, as coisas que ele ensinava pessoalmente pra cada um, quando me treinou no Figueirense. O Tite eu já falei, né? Propor o jogo sempre com uma estabilidade grande. Cada um tem os seus pontos, tomara que possa juntar todos.

Queda de Tite e ascensão de Filipe

Tite, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Athletico pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Tite vinha sendo alvo de protestos dos torcedores rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável. A vitória no fim para o Athletico no final de semana não foi o suficiente para mantê-lo no cargo.

O anuncio da demissão foi feito pelo Flamengo por volta das 7h30. O treinador deixa o clube dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil. O técnico foi amplamente xingado pela torcida no dia anterior, no Maracanã, e a diretoria já vinha cogitando a saída dele nos últimos dias.

O trabalho no Flamengo foi o primeiro após ele deixar o comando da seleção brasileira. Pelo clube, conquistou apenas o Campeonato Carioca, no início do ano de maneira invicta.

O escolhido para suceder Tite no primeiro momento foi Filipe Luís, que virou treinador há menos de um ano. O ex-lateral vinha trabalhando nas categorias de base do Flamengo e se sagrou campeão mundial sub-20.