Mini Vegetti e cia: IA criada por torcedor do Vasco diverte elenco e web

Do UOL, no Rio de Janeiro

Há cerca de um mês, vídeos nas redes sociais passaram a confundir a cabeça do torcedor do Vasco. Pablo Vegetti, artilheiro e xodó dos vascaínos, surgiu em situações inusitadas com outros companheiros de elenco, todos em tamanho infantil. As imagens, para alguns até "perturbadora", são fruto da tecnologia mais falada dos últimos tempos: a Inteligência Artificial.

O idealizador e executor da ideia é o carioca Ronald Feitosa Paz, de 32 anos, morador de Duque de Caxias (RJ), que nas gravações aparece com o rosto de Philippe Coutinho. Já o "Mini Vegetti", como foi batizado o personagem, é ninguém menos do que seu próprio filho, Guilherme Feitosa Melo, de apenas nove anos.

Os vídeos bem-humorados têm feito tanto sucesso que chegaram até mesmo ao elenco do Vasco. Pessoas do departamento de futebol dizem que os jogadores "acham graça" e costumam enviar uns aos outros. O próprio Vegetti já segue a página e costuma curtir as postagens. Nas filmagens mais recentes já há os personagens de Matheus Carvalho (Cocão), Léo, João Victor, Adson, Jair e até o suíço Maxime Dominguez.

Criado há menos de 30 dias, o perfil @minivegetti no Instagram já conta com cerca de dez mil seguidores e cresce a cada dia.

Ainda fico sem acreditar [na repercussão entre o elenco], pois eu e meu filho começamos como uma brincadeira em casa. Não esperávamos por essa repercussão toda, mas fico feliz de poder levar alegria e risadas a todos os jogadores. Espero que um dia aconteça esse encontro entre os mini craques e os jogadores [risos]

Guilherme Feitosa, o "Philippe Coutinho" da IA

'Tem que ter o formato certinho do rosto alvo'

Entre todos os personagens, somente o de Philippe Coutinho é interpretado por um adulto, no caso, o Guilherme. Além de seu filho que faz o "Mini Vegetti", todos os outros também são crianças, moradoras do bairro Nova Campinas, em Duque de Caxias (RJ), onde ele tem também uma loja de acessórios para celular.

A mistura entre real e virtual é feita no computador, onde Guilherme define os personagens e a plataforma fica programada para associar as fotos dos jogadores do Vasco com os rostos dos meninos que ele selecionou.

"O segredo é usar a Inteligência Artificial. Porém, o rosto da pessoa tem que ter o formato certinho do rosto alvo", explica Guilherme, que tem o sonho de que ele e seu filho conheçam Vegetti pessoalmente: