'Clássico se ganha': Zubeldía minimiza atuação apagada do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, disse que clássicos não são os melhores jogos para se analisar o desempenho de um time e valorizou o triunfo sobre o Corinthians, apesar da atuação pouco inspirada.

O que ele disse

Zubeldía destacou que a vitória alivia o momento de tensão, após a queda na Libertadores. O treinador argentino preferiu não traçar metas para o Brasileirão e se limitou a dizer que o clube "buscará a melhor posição".

Nosso objetivo é, jogo a jogo, entregar nosso melhor. Estamos em um torneio só, temos uma semana mais longa. O que temos que fazer é focar em cada jogo. São dez partidas, e vamos buscar o melhor possível para voltar à Libertadores e passar a jogá-la ano após ano.

[...] Não é porque vencemos hoje, que não vamos deixar de sofrer pela Libertadores. Mas hoje é uma vitória que temos que valorizar, pela semana em que vínhamos. Mas não vamos pensar mais longe, e sim no jogo a jogo. Fazer futurologia no futebol não é aconselhável. Temos que ir com calma e cada vez que ganhar, desfrutar o máximo. Não dá para analisar muito o clássico. O clássico se ganha.

O treinador disse que a dor da eliminação na Libertadores foi sentida pelo elenco no clássico. Zubeldía avaliou que a vitória é um momento de alegria que deve ser desfrutado ao máximo.