Arboleda valoriza vitória em clássico e pede cabeça erguida ao São Paulo no Brasileiro: "Jogo a jogo"

O São Paulo se reergueu após a eliminação na Libertadores e venceu o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). O zagueiro Arboleda, que anotou o segundo gol são-paulino destacou a importância da vitória mesmo ainda superando a queda no torneio continental e pediu cabeça erguida ao Tricolor na sequência da temporada.

"É muito importante para nós. A gente vem de uma desclassificação na Libertadores no meio de semana, mas como sempre falo, temos que continuar trabalhando, o São Paulo é muito grande. Não podemos abaixar a cabeça, os ânimos. Temos que continuar. Agora, só agradecer a Deus e parabenizar o grupo. A gente sabia que seria um clássico muito difícil, mas a gente merecia e trabalhou para isso", disse ao Premiere.

Arboleda completou 300 jogos pelo São Paulo no duelo contra o Botafogo, na última quarta-feira, e não teve tempo de celebrar a marca devido ao mau resultado. O equatoriano ganhou um momento para comemorar o feito com a camisa Tricolor.

"Dá para comemorar um pouquinho, mas ainda estamos um pouco doídos pela desclassificação no meio de semana, mas a vitória é importante. Continuar com a cabeça no Brasileirão e jogo a jogo", seguiu.

A vitória sobre o Corinthians colocou o São Paulo no G4 , com 47 pontos. O Tricolor ainda seca o Flamengo na rodada para seguir entre os primeiros colocados. Com as atenções 100% no Brasileirão, o São Paulo só tem novo compromisso no sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Cuiabá, pela 29ª rodada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal.