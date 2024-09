Vasco tenta se 'reencontrar' antes de 'decisão' pela Copa do Brasil

Belo Horizonte vai ser palco de dois jogos seguidos do Vasco. Antes de abrir a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, na Arena MRV, o Gigante da Colina enfrenta o Cruzeiro, neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca busca se recuperar para pegar moral para o duelo com o Galo.

O Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em Brasília, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, isso depois de empatar com o Flamengo por 1 a 1, no Maracanã. Além disso, o Gigante da Colina se classificou na Copa do Brasil com "dose de emoção".

Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final, o Vasco perdeu por 2 a 1 na Ligga Arena. Entretanto, venceu nos pênaltis e se classificou para a semifinal. Embora a vaga seja o que conta, o resultado do tempo normal mostra mais um jogo sem vencer. Sendo assim, são três partidas sem ganhar.

Até o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco ostentava uma série de oito partidas de invencibilidade (cinco vitórias e três empates). Tal sequência ajudou o time a subir na tabela de classificação do Brasileirão, além de avançar no mata-mata.

Agora, antes de abrir a semifinal da Copa do Brasil (o jogo de ida será nesta quarta-feira), o Vasco busca recuperar o fôlego no Brasileirão. O Gigante da Colina é o 10º colocado, com 35 pontos em 26 jogos.